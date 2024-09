Au fil du lin et du Lac de Guerlédan

10h00 : Visite guidée de la Maison des Toiles à Saint-Thélo. Située au cœur d’une demeure de marchands de toiles, la Maison des Toiles est le 1er site breton à aborder l’âge d’or de la Bretagne textile. Les fameuses toiles « Les Bretagnes » produites entre le 17ème et le 19ème siècle ont fait la renommée du territoire. Une histoire passionnante et toujours vivante. Temps de visite : 2 h.



12h30 : Déjeuner au bord du Lac de Guerlédan, à L’Embarcadère à Beaurivage, Caurel



15h00 : Sur place, embarquement pour une croisière sur le Lac de Guerlédan.

Partez à la découverte du plus grand Lac de Bretagne entre Mûr de Bretagne et l’Abbaye Cistercienne de Bon Repos. Les commentaires vous permettent de découvrir l’histoire de la construction du Barrage, de la Vallée engloutie, de ses richesses passées et actuelles. Durée de la croisière : 1h30



17h00 : Visite de la Biscuiterie artisanale de Guerlédan. Une visite gourmande pour découvrir l’histoire de cette biscuiterie familiale aux savoir-faire valorisant les produits locaux.



18h00 : Fin de journée