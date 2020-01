Audience : plus d’un million de visites en moyenne sur les 4 derniers mois pour TourMaG.com

L’actualité riche des derniers mois a fait exploser l’audience de votre journal en ligne préféré.



Sur les 4 derniers mois, nous avons constaté une hausse très significative de la fréquentation, tant en termes d’audience que de pages vues.



En décembre dernier, la trêve des confiseurs et l’absence de la newsletter pendant une dizaine de jours, n’ont pas suffi à enrayer la hausse. En effet, TourMaG.com a encore engrangé plus de 900 000 visites sur le mois de référence.



Les interrogations à propos d’un épiphénomène dû notamment à l’effondrement de Thomas Cook n’ont plus lieu d’être.



Votre journal en ligne est bel et bien sur une tendance haussière constante : depuis 4 mois il affiche quasiment près du double de son audience passée qui se situait en moyenne au cours des 9 derniers mois (avant septembre 2019) à 670 000 visites.