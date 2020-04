Presse en ligne : TourMaG.com 108e site français sur 229 !

Avec un bond de plus de 2 millions de visites supplémentaires en mars par rapport à février 2020, TourMaG.com s’est propulsé dans la moitié du classement de la presse en ligne française. En dehors de l'Hôtellerie-Restauration, (158e)Paradoxalement et comme la grande majorité des médias,En effet, le business model de TourMaG.com est étroitement lié à la situation de l’industrie touristique, aujourd’hui quasiment à l’arrêt.Les recettes provenant de la publicité ont brutalement stoppé depuis la mi-mars avec le début de la pandémie et le confinement.