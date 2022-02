Appli mobile TourMaG



Aurélia, chef de produits Océanie chez Premium Travel, nous raconte cette Australie qu’elle affectionne tant On a attendu, longuement attendu, jusqu’à cette date du 21 février 2022 annoncée...

Un 21 février pas comme les autres, mêlé de joie et de soulagement, avec la réouverture des frontières australiennes. De quoi donner du baume au cœur avec un horizon qui s’éclaircit enfin et le plaisir d’offrir à nouveau de belles perspectives aux voyageurs impatients de découvrir ou redécouvrir ces terres lointaines.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 21 Février 2022

Embarquement immédiat pour l’Australie avec Aurélia



S’il y avait bien une personne enthousiaste ce 7 février 2022 quand la réouverture de l’Australie a été annoncée, c’est Aurélia Devilliers, Chef de Produits pour Australie Tours, une des marques à la carte du groupe Premium Travel.



Elle nous livre en toute sincérité « son » Australie et croyez bien que rien qu’à l’écouter, nous prend l’envie de faire immédiatement nos valises



Aurélia, Peux-tu nous présenter en quelques mots ton itinéraire et tes missions chez Premium Travel ? Passionnée par l'Australie depuis mon premier voyage DownUnder à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance d'intégrer directement Australie Tours en 1998 après mon stage au pays des kangourous et l'obtention de mon diplôme.



Depuis 2005, je travaille à la production et réalise, en tant que chef de produit Océanie, la brochure Australie Tours, toujours à la recherche de nouveautés, à une meilleure mise en avant des destinations et de tout ce qu'elles ont à offrir : les incontournables mais aussi les régions moins connues, hors des sentiers battus, des produits plus confidentiels et insolites. En tant qu'expert sur l’Australie, Premium Travel Australie Tours se doit de proposer une offre toujours plus étoffée, novatrice, en constante évolution, en phase avec les besoins, les attentes et les envies des passagers. Notre expertise et la maitrise de la zone Océanie et en particulier de l’Australie associées aux relations créées avec les prestataires locaux depuis plus de 20 ans permettent de présenter un très beau panel de produits et d'idées d'itinéraires.



L'Australie est une terre de contrastes qui propose tant de paysages différents et d'expériences variées que chacun y trouve son petit coin de paradis. Ma mission est de proposer une Australie pour tous : petits et grands, en solo ou en tribu, en liberté ou guidé, sur les destinations iconiques ou aux confins de l'Outback, en toutes saisons.



En 2021 suite au regroupement de toutes nos marques sous Premium Travel, mon expertise sur la production Océanie pour Australie Tours s’est étendue à la marque La Française des Circuits, spécialiste du GIR. Elle propose en effet désormais une offre plus riche de circuits et d’autotours en Océanie avec, en particulier pour l’Australie, un programme dédié à une première découverte du pays mais aussi un circuit plus confidentiel pour les repeaters, les amoureux de la destination ou ceux souhaitant sortir des sentiers battus en quête d’une expérience plus authentique, avec une extension inédite en Tasmanie. Plus qu’un travail, vendre l’Australie c’est pour moi une véritable passion !



Qu'as-tu éprouvé le 7 février quand tu as appris l'ouverture imminente des frontières australiennes ? Une grande surprise, je ne pensais plus que cela puisse arriver aussi tôt et bien sûr une très grande joie, après quasi 2 ans de fermeture, enfin l’Australie s’ouvre de nouveau au monde.



Ce feu vert, on l’attendait tous, nous en tant que TO, mais aussi les compagnies aériennes pour pouvoir repositionner plus de rotations et de fréquences sur la destination, nos partenaires à destination pour relancer l’activité… Après deux ans à faire rêver nos passagers, à maintenir la passion de l’Australie, à échanger avec nos prestataires…



Nous allons pouvoir de nouveau voyager et surtout partager notre amour de la destination avec nos passagers qui ont été bien patients et ont hâte de s’envoler à la découverte de l’île-continent des antipodes.



Pour toi l'Australie c'est quoi ? Pour moi, l’Australie est synonyme de grands espaces, de terre ocre désertique, une déclinaison à l’infini de paysages naturels et citadins aussi grandioses qu’insolites, d’une faune et d’une flore uniques, de la plus ancienne culture au monde et d’un style de vie décontracté Beach Culture. Voyager en Australie c’est faire plusieurs voyages tant on peut être dépaysé d’une région à l’autre.



Quelle région préfères-tu ? Quelle région ? Je dirais plutôt quelles régions !!



J’aime la sérénité des grands espaces vierges et des déserts, la terre ocre et le sable rouge de l’Australie en particulier. C’est donc naturellement que les régions du Kimberley (WA), des Flinders Ranges (SA) et de l’Outback en général figurent parmi mes préférées.

Côté mer, j’aime l’authenticité de la partie Sud du Queensland avec l’arrière-pays de la Sunshine Coast (QLD) et les îles encore secrètes et préservées comme Lord Howe (NSW) ou Pumpkin Island petit confetti des îles Keppel (QLD).



Et puis la Tasmanie, cette île verte à l’air pur à l’identité bien marquée et bien différente du reste du continent australien, un terrain de jeu extraordinaire pour les amoureux de la nature et des randonnées.



Enfin l’Australie est une destination qui s’apprécie sur terre, mais aussi en mer : rencontre avec les baleines, exploration de la Grande Barrière de corail (QLD) ou de Ningaloo Reef (WA), nage avec les requins-baleines (WA), les thons, les lions de mer ou encore les seiches géantes (SA) ou même aussi depuis les airs : la magie de survoler la Grande Barrière (QLD), la baie de Sydney (NSW) ou encore les incroyables dômes de Purnululu (Bungle Bungle Ranges WA).



Découvrir l’Australie c’est aussi voir le pays à travers son peuple originel, comprendre l’attachement de cette communauté à cette terre, écouter les légendes du temps du Rêve. Un peu partout en Australie et même en ville, on peut en apprendre plus sur le peuple aborigène et sa culture ancestrale.



Quel a été ton plus grand moment vécu là-bas, celui qui t'a vraiment fait vibrer ? Ma première nuit dans le parc national de Kakadu (doublement classé à l’Unesco pour sa richesse naturelle et son importance culturelle), à la belle étoile en swag (sorte de sac de couchage australien).



Au cœur de ce parc, on se sent tout petit, submergé par l’Histoire naturelle et culturelle qui nous entoure. À la nuit tombée apparait l’immense voute céleste étoilée et la voie lactée se dessine nettement dans le ciel, un moment magique !



Pour une première découverte, que conseillerais-tu ? Notre programme individuel Good Day Australia (Australie Tours) dont l’itinéraire permet une belle découverte de paysages contrastés et des sites incontournables de l’Australie : Sydney - Centre Rouge (Ayers Rock/Uluru, Kings Canyon et Alice Springs) - Darwin avec Kakadu & Katherine - Cairns.



Pour les personnes qui préfèrent être guidées pour leurs premiers pas aux antipodes, nos circuits GIR Lumière d’Australie (La Française des Circuits) et Splendeurs d’Australie (Australie Tours) permettent une très belle première approche du pays des kangourous : Adélaïde & Kangaroo Island - Centre Rouge (Alice Springs, Kings Canyon et Ayers Rock/Uluru) - Sydney - Cairns - la Grande Barrière de corail et la forêt tropicale.



Si je pars en famille avec des enfants, quel programme serait le mieux adapté ? L’Australie est une destination family friendly, j’y ai voyagé moi-même avec ma petite famille, l’île-continent est un paradis pour petits et grands, peu importe l’âge, la rencontre avec les kangourous, les koalas ou encore les souriants quokkas est toujours un moment magique.



Ma recommandation : un voyage à la carte, à construire ensemble avec notre équipe d’experts qui saura orienter le programme en fonction de l’âge des enfants ou ados, des envies et du budget. On peut ainsi alterner séjours en appart-hôtels avec autotours ou même roadtrips en camping-car cela plait énormément aux tribus. Parmi nos exemples de programme, l’Australie en famille est une aventure australienne très bien adaptée aux petits et aux grands.



Pourquoi choisir Premium Travel pour partir en Australie? Australie tours est le voyagiste pionnier sur toute l’Océanie avec une expertise de plus de 35 ans sur le sur-mesure à la carte. Ce savoir-faire et cette expertise reconnus par la certification d’Aussie Specialist Premier attribuée par l’office de tourisme d’Australie, ont été étendus à l’ensemble du groupe Premium Travel y compris sur notre marque La Française des circuits pour son offre GIR. C’est s’adresser à une équipe de conseillers spécialistes, amoureux fous du pays, qui ont à cœur de partager leur passion pour le pays et savent organiser sur mesure le voyage de rêve de vos clients. C’est aussi l’assurance d’un suivi personnalisé du dossier, l’équipe étant à vos côtés de l’élaboration du devis jusqu’au bon déroulement du séjour sur place avec les garanties d’un acteur majeur du Tourisme immatriculé auprès d’Atout France : adhérent EDV, SNAV, SETO, garantie APST, agréé IATA.



Merci Aurélia d’avoir partagé ton expertise et ta passion pour cette destination. A découvrir vraiment comme on en a envie, en GIR, en autotour en toute autonomie ou entièrement sur mesure puisque Premium Travel propose toutes les formules de voyage sur l’Australie.





