Aus-visa.org se lance à la conquête des US avec us-esta.org

Inutile de bouger de chez vous pour faire une demande d’ESTA. Tout se passe en ligne, pour votre plus grand confort. Vous avez peut-être déjà entendu parler de aus-visa.org . la plateforme qui permet de faire des demande de visa pour l’Australie en quelques clics ? Eh bien, cette même plateforme diversifie son activité, en accompagnant cette fois toutes les personnes qui souhaitent faire une demande d’ESTA. Us-esta.org s’utilise exactement de la mode façon qu’aus-visa.org. Laissez-vous guider et remplissez tour à tour vos informations personnelles, les renseignements sur le voyage et les informations concernant votre état de santé et vos antécédents. Après avoir payé la somme de 54,90€, correspondant aux frais consulaires et au frais de service, la plateforme se charge de faire le lien avec l’administration américaine et les services de l’immigration. Vous n’avez plus qu’à surveiller votre boîte mail pour l’obtention de la réponse.Vous recevez votre confirmation de demande d’ESTA dans un délai de 72h. Mais la réponse est souvent bien plus rapide. Lorsque le dossier est clair et sans ambiguïté, quelques heures suffisent pour recevoir votre ESTA dans votre boîte mail. Notez que l’ESTA est valable 2 ans tant que le passeport est valide. Certaines situations nécessitent cependant de faire une nouvelle demande d’ESTA pour vous rendre à nouveau aux USA. C’est le cas si vous recevez un nouveau passeport, si vous changez de citoyenneté, de sexe, de nom ou si vous avez commis un délit ou contracté une maladie entre temps.