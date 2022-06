Appli mobile TourMaG



Australie Tours, créateur de voyages sur mesure uniques en Océanie

Envoyer à un ami Partager cet article

L’Australie, la Nouvelle-Calédonie et les îles du Pacifique, ces destinations lointaines et insulaires qui font tant rêver, sont les terres de prédilection d’Australie Tours. Le voyagiste, qui en connaît tous les attraits et facettes, œuvre à proposer une Océanie pour tous où chacun trouvera le voyage qui lui est exclusif et lui ressemble.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 27 Juin 2022

Pionnier sur l’Océanie, Australie Tours s’impose depuis plus de 35 ans comme le spécialiste de l’Australie, la Nouvelle-Calédonie et les îles du Pacifique.



Fortement attachée à ces terres contrastées du bout du monde, l’équipe Australie Tours a à cœur de partager sa passion en concevant des itinéraires gages de qualité et de moments uniques et mémorables. Aurélia, cheffe de produit, travaille à proposer une offre toujours plus étoffée, novatrice, en constante évolution qui soit en phase avec les besoins, les attentes et les envies des voyageurs.



Intégré au Groupe Premium Travel en 2018, le voyagiste travaille aujourd’hui main dans la main avec ses 3 petites sœurs Nouvelle Zélande-Voyages, Jetset Voyages et Alma Latina, spécialistes du sur mesure sur la Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine. Ce regroupement offre aujourd’hui de belles combinaisons de destinations tout en préservant le savoir-faire de chaque marque.



L’expertise, la clé d’un voyage réussi « Aussie specialist Premier » décerné par l’ office du tourisme australien. Cette accréditation professionnelle atteste de la parfaite connaissance de la destination tant théorique que pratique (pour y avoir séjourné) des agents de voyage.



Ces spécialistes des antipodes, fous amoureux de leurs destinations, mettent toute leur expertise au service des clients, à l’écoute de leurs envies, leurs attentes et leur budget pour créer sur mesure le voyage inoubliable.



Chaque projet de voyage bénéficie d’un suivi personnalisé avec un accompagnement du début à la fin du séjour et la disponibilité pour répondre à toutes les interrogations des voyageurs. Parce qu’un voyage doit rimer avec plaisir et sérénité, des bureaux de représentation à destination assurent également le bon déroulement du voyage.



Son expertise et sa maîtrise de la zone Océanie, et plus particulièrement de l’Australie, associées à ses relations tissées depuis de longues années avec les prestataires locaux permettent à Australie Tours d’offrir un large panel de produits avec les meilleurs prix du marché grâce à ses tarifs négociés.



Pour que l’Australie soit à la portée de tous, le voyagiste a élaboré un programme spécial “Regard d’Australie” au tarif exceptionnel de 3195€ par personne pour les vacances de la Toussaint. Alliant découverte, détente, nature et culture, ce voyage se décline sur 13 jours/9 nuits pour une belle immersion dans la culture australienne tout en profitant pleinement de son impressionnant patchwork de paysages. Ce produit est réservable sur la plateforme Premium Travel, découvrez-le

Premier Tour opérateur en nombre de passagers sur l’Océanie, Australie Tours détient le plus haut niveau d’expertise sur l’Australie, avec le statut dedécerné par l’ office du tourisme australien. Cette accréditation professionnelle atteste de la parfaite connaissance de la destination tant théorique que pratique (pour y avoir séjourné) des agents de voyage.Ces spécialistes des antipodes, fous amoureux de leurs destinations, mettent toute leur expertise au service des clients, à l’écoute de leurs envies, leurs attentes et leur budget pour créer sur mesure le voyage inoubliable.Chaque projet de voyage bénéficie d’un suivi personnalisé avec un accompagnement du début à la fin du séjour et la disponibilité pour répondre à toutes les interrogations des voyageurs. Parce qu’un voyage doit rimer avec plaisir et sérénité, desà destination assurent également le bon déroulement du voyage.Son expertise et sa maîtrise de la zone Océanie, et plus particulièrement de l’Australie, associées à ses relations tissées depuis de longues années avec les prestataires locaux permettent à Australie Tours d’offrir un large panel de produits avec les meilleurs prix du marché grâce à ses tarifs négociés.Pour que l’Australie soit à la portée de tous, le voyagiste a élaboré un programme spécialpour les vacances de la Toussaint. Alliant découverte, détente, nature et culture, ce voyage se décline sur 13 jours/9 nuits pour une belle immersion dans la culture australienne tout en profitant pleinement de son impressionnant patchwork de paysages. Ce produit est réservable sur la plateforme Premium Travel, découvrez-le ici

Créateur de voyages sur mesure uniques Il y a d’infinies possibilités de voyager en Océanie avec Australie Tours, en solo ou en tribu, en liberté ou guidé, en découvrant les sites iconiques ou en côtoyant des lieux méconnus hors des sentiers battus.

L’Australie, l’île-continent des koalas et des kangourous est une fascinante terre de contrastes avec ses villes dynamiques et modernes, ses terres rouges de l’Outback, ses vastes déserts aux étonnantes couleurs ocre, ses superbes plages dorées bordées par la Grande Barrière de corail et sa culture ancestrale aborigène.



Les îles du Pacifique (Cook, Fidji, Vanuatu, Polynésie Française et Papouasie-Nouvelle Guinée) et la Nouvelle-Calédonie sont une merveilleuse invitation à des séjours d’exception inégalables.



Face à une telle diversité d’expériences de voyage, l’expertise et le conseil avisé d’un spécialiste font la différence pour faire le bon choix. Australie Tours est aux côtés de ses clients pour les guider, leur recommander le voyage idéal pour une première approche, dessiner l’itinéraire parfait avec les hébergements adaptés pour une incursion en famille, élaborer le voyage de noces qui s'inscrira comme un souvenir impérissable, réaliser cousu main un fantastique roadtrip ou suggérer une vibrante découverte en camping-car pour un maximum de liberté à moindre coût.



Le voyagiste veille avant tout à ce que chacun vive “son” Australie et puisse y trouver lui aussi, à son tour, son petit coin de paradis.



Nature, authenticité & Ecotourisme Rencontrer le peuple papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, expérimenter le glamping ou séjourner dans des lodges au plus près des grands sites naturels... Australie Tours crée des instants immersifs uniques pour des voyageurs en quête d'expériences authentiques, qui souhaitent favoriser le contact avec la nature et la population locale.



L’Australie est une destination fortement engagée en faveur du tourisme responsable. La préservation de la nature, de l’environnement, le respect des coutumes, des populations rencontrées, l’écoute et le partage sont des valeurs qui lui sont chères. Australie Tours tient à respecter cet engagement et développe des produits labellisés éco responsables reconnaissables par un estampillage spécifique sur ses brochures et sur son site internet.



Contact Renseignements et cotations :



01.53.70.23.45

info@ewt-fit.com

www.australietours.com



Une question d’ordre commercial ?



Contactez Valérie au 06 70 79 02 09 -

ou

Chrystelle au 07 84 09 27 28 -

01.53.70.23.45Contactez Valérie au 06 70 79 02 09 - valerie.onno@premiumtravel.fr ouChrystelle au 07 84 09 27 28 - chrystelle.hamel@premiumtravel.fr

Lu 144 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Jetset Voyages, votre Expert de l’Amérique du Nord à la carte Partir en croisière Costa est redevenu très simple : formalités énormément simplifiées !