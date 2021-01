Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance un plan pour soutenir les séjours collectifs pour les enfants

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance à partir de ce mois de janvier et tout au long de cette année, une campagne de promotion en faveur des séjours collectifs pour enfants.



Pour les centres de vacances, très fortement éprouvés par la crise de la Covid19, l’enjeu est de taille : reconquérir la clientèle des colonies de vacances et des classes découverte pour l’été et l’automne 2021 et l’hiver 2021/2022.



Une enveloppe de 150 000 euros sera ainsi consacrée au secteur.



Ainsi 3 campagnes de prospection par téléphone, en janvier, juin et septembre seront menées auprès des : les Clubs sportifs, les centres de loisirs, les centres aérés, les MJC, les pôles jeunesses des collectivités, les services jeunesses des mairies des communes de plus de 10000 habitants ainsi que les professeurs des écoles primaires.