Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met le "booster" sur la montagne

"L’opération permettra de générer potentiellement plus de 50 millions d’impressions. Elle est complétée par les campagnes digitales que mène Génération Montagne sur Instagram et Snapchat

Pour séduire les 13-25 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme mobilise actuellementqui inviteront leurs communautés à partir. En jouant et créant autour du sujet sur Instagram, Youtube et/ou Tik Tok, ils diffusent vidéos, photos, sons en mettant en scène VTT, randonnée, canyoning, escalade, ou encore de magnifiques panoramas. Ils redirigeront leurs abonnés vers le compte Instagram et le site www.generationmontagne.com Ces influenceurs, qui comptent parmi eux McFly et Carlito, Joyca, Amixem, TiboInshape, Manon Lanza, Kévin Tran, Jérémie Déthelot, Alix Bouquet, Lou Barin, viennent d’horizons très différents et rassemblent des communautés autour d’affinités aussi diverses que l’humour, la musique, les sports et cultures urbaines, le ski, le gaming ou encore le hip hop." indique un communiqué de presse.Parallèlement, le site internet Génération Montagne propose pour cet été une large sélection d’offres d’activités, d’hébergements et de séjours en montagne à destination des jeunes, avec des points d’entrée par tranche d’âge, type d’activité, et localisation.L'opération Génération Montagne a été initiée et pilotée depuis 2017 par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en partenariat avec les villages et stations de montagne et les professionnels de la montagne.