Avec Amadeus, Lufthansa City Center International élargit son contenu hôtelier

Amadeus Value Hotels permet plus particulièrement aux agences LCC internationales de proposer à leurs clients les tarifs nets de plus d'un demi-million d'hôtels tout en ayant la possibilité de définir leurs propres tarifs et marges en fonction de leurs objectifs commerciaux

Amadeus et Lufthansa City Center International (LCCI) renforcent un peu plus leur partenariat, qui dure depuis plus de 30 ans.Les agences de voyage internationales du réseau LCC peuvent désormaisqui affiche le contenu hôtelier de plusieurs fournisseurs (Amadeus Value Hotels, chaînes d'hôtels, "bed banks", Booking.com et bien d'autres).", indique Amadeus dans un communiqué.