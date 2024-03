Avec Hugh !, le rêve américain s’offre à vous Circuits guidés et accompagnés, autotours, voyages à la carte, aux Etats-Unis et au Canada.

Depuis le Golden Gate, la vue sur la baie de San Francisco est merveilleuse. On aperçoit notamment l’îlot d’Alcatraz dont le nom a en partie façonné le mythe américain. Comme celui d’Hollywood et du Grand Canyon, ou ceux des films de John Wayne. Peu de destinations au monde peuvent autant nous plonger dans nos rêves de gosses. Hugh ! est l’expert qui vous permettra de réaliser ces rêves.



Fascinants USA Depuis l’arrivée des premiers colons permanents à bord du Mayflower en 1620 ; depuis leur déclaration d’indépendance en 1776, les Etats-Unis ont connu un développement rapide pour devenir, après la Première Guerre mondiale, la première puissance mondiale : puissance économique et financière, puissance militaire, puissance culturelle. Notre Histoire commune a créé des liens indéfectibles entre la France et les Etats-Unis, une fascination même, engendrée par la littérature et surtout par le cinéma hollywoodien. L’Amérique fascine, fait rêver, avec ses gratte-ciel, ses voitures prestigieuses, son mode de vie, ses réussites personnelles improbables...



Le Canada, comme un voyage dans la famille Et si vous partiez sur les traces de Jacques Cartier ou de Samuel de Champlain, dans ce que les colons partis au XVIIe siècle, de Normandie ou d’ailleurs, appelaient la Nouvelle-France ? Et si vous rencontriez, le long du Saint-Laurent, ce peuple chaleureux, attaché à ses origines françaises mais qui s’est forgé au fil des siècles une identité qui lui est propre ? Voyager au Canada, c’est un peu comme visiter sa famille, comme retrouver ses aïeux. Qui plus est, dans un pays immense, où la nature n’a pas encore été domptée ; où les distances sont sans commune mesure avec notre échelle d’Européens ; où les saisons sont encore bien marquées.



Le Canada offre un dépaysement incroyable, surtout dès que l’on s’éloigne du Québec francophone, dès que l’on entre dans les cités typiquement nord-américaines de l’Ontario ou dès que l’on embarque sur le « Maid of the Mist » pour approcher les impressionnantes chutes du Niagara.



Hugh ! Toute la fiabilité d’un expert pour les voyages en Amérique du Nord

Depuis 2018, l’équipe Hugh ! organise de magnifiques circuits guidés et accompagnés, des autotours, des voyages à la carte, aux Etats-Unis et au Canada, avec des prestations soignées au meilleur prix. Une attention toute particulière est accordée à la qualité des guides, tous passionnés, expérimentés et efficaces.



L’offre Hugh ! est à découvrir dans le catalogue Hugh ! 2024-2025.



Contact Hugh ! Email : contact@hugh.voyage

Téléphone : 02 98 16 15 59

Espace pro : espacepro.groupe-salaun.com

