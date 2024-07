Avec Trainline, Goelett donne aux TMC l’accès à toute l’offre Ouigo Les éclairages d’Antoine Grebot (Goelett) et Cédric Dufour (Trainline)

De plus en plus pertinente pour les voyageurs d’affaires, l’offre Ouigo - Ouigo Essentiel et Ouigo Plus - est accessible depuis Goelett via l’agrégateur Trainline. On fait le point avec Antoine Grebot, VP Sales Goelett, et Cédric Dufour, directeur des ventes BtoB de Trainline.



Rédigé par Goelett le Lundi 15 Juillet 2024

Grâce à Goelett, les utilisateurs peuvent désormais réserver des billets Ouigo sans jongler entre différents systèmes, grâce à une collaboration avec Trainline. « Il est même possible de combiner un Lille-Marseille en Ouigo suivi d’un Marseille-Nice en TER. Une connectivité avec Trainline permet à Goelett d’accéder à un contenu multi sources (Ouigo, TER, TGV) sur un marché ferroviaire qui fait sa mue et s’ouvre à la multiplicité des contenus et des fournisseurs », explique Antoine Grebot, VP Sales Goelett.



« On adresse le marché du business travel en France depuis quatre ans et on entend de plus en plus les entreprises réclamer l’arrivée de Ouigo en BtoB. Ce que veulent les travel managers c’est d’avoir la possibilité dans le même canal d’acheter l’ensemble du contenu, qui ne se limite d’ailleurs pas à Ouigo et SNCF. Des acteurs comme Trenitalia, SBB, DB, sont aussi dans l’offre Goelett Trainline, et bientôt Renfe et d’autres qui frappent à la porte » déclare Cédric Dufour, directeur des ventes BtoB de Trainline

Ouigo Plus est aussi disponible dans l’offre Goelett Antoine Grebot indique que le partenariat technologique avec Trainline permet d'anticiper l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché du Rail en France et en Europe et de délivrer une expérience de réservation uniforme pour les voyageurs et un traitement optimisé pour les TMC selon les besoins des clients.



Cédric Dufour souligne que les voyageurs professionnels souhaitent la même expérience que les clients B2C, avec des services comme le choix du siège, accès Wifi et prise électrique. Les premières ventes réalisées il y a un mois montrent déjà une montée en puissance.

Un enjeu de différenciation lors des appels d’offres "En tant qu'outil online, Goelett a la responsabilité constante d'améliorer la simplicité d'utilisation de son outil, tout en proposant un contenu de plus en plus riche et exhaustif à ses clients et utilisateurs. Maintenant et "en réalité" cela implique, techniquement, de maintenir de plus en plus de liens, ce qui est - en soit - plus complexe et potentiellement coûteux. Sur la thématique de la distribution ferroviaire en Europe, le travail continu et étroit avec notre partenaire Trainline, nous permet de mettre à profit nos développements respectifs à nos clients communs.", déclare Antoine Grebot.



Par ailleurs, comme l’ajoute Cédric Dufour, « Avec une offre Trainline couvrant l’ensemble des besoins rail français et européen, et offrant des fonctionnalités uniques de vente et après-vente, le taux d’adoption en ligne va augmenter et cela va réduire le leakage des voyageurs qui achetaient eux-mêmes leurs billets Ouigo ou via leur conseiller de voyage. Cela simplifie la réconciliation comptable, les TMCs gagnent en productivité, les travel managers peuvent mieux piloter leur politique voyage ; c’est vertueux tant pour la TMC que pour les entreprises ».

