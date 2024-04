Avril, moment idéal pour acheter des billets d’avion pour cet été : Air Transat lance la "Promo Canada"

En ce début de printemps, l'envie d'évasion se fait doucement ressentir. À l’heure où les Français recherchent activement les meilleurs prix sur les billets d’avion pour leurs prochaines vacances, Air Transat lance une campagne promotionnelle et invite les voyageurs à partir à la découverte du Canada en profitant de la Promo Canada !



Rédigé par Air Transat le Lundi 8 Avril 2024

Air Transat, Vols directs pour le Canada de 8 villes françaises à partir de 349 € TTC A/R !



Du 2 au 22 avril 2024, les adeptes du voyage pourront réserver leurs billets Air Transat à prix doux, à partir de 349 € TTC aller-retour* et s’offrir une escapade au Canada pour des dates de voyages comprises entre le 2 avril et le 31 octobre 2024.



La Promo Canada offre l'opportunité de découvrir le Québec, une province adorée des Françaises et Français, et cela, au printemps, en été, ou en automne.



Proposez des tarifs promotionnels vers Montréal au départ de :



● Paris, à partir de 369 € TTC

● Nantes, à partir de 459 € TTC

● Bordeaux, à partir de 489 € TTC

● Toulouse, à partir de 349 € TTC

● Marseille, à partir de 439 € TTC

● Lyon, à partir de 399 € TTC

● Bâle-Mulhouse, à partir de 379 € TTC



Consultez votre GDS ou



*Exemple de tarif promotionnel TTC pour un billet aller-retour en Classe Économie, valide à certaines dates uniquement et sous réserve de disponibilités à ce tarif.



Et, pourquoi ne pas en profiter pour se joindre aux festivités de l’un (ou plusieurs !) des nombreux festivals proposés sur place ?

Le Canada au printemps, escapade culturelle à prix doux :

● Au

● Le



Les aficionados de grands espaces pourront s’offrir une escapade 100% nature et admirer les couleurs de l’automne, sans dépasser leur budget :



● Du 14 septembre au 14 octobre, le Québec accueillera le

● Le Parc national de la Jacques-Cartier, situé à proximité de la ville de Québec, offre des paysages montagneux spectaculaires avec de grandes vallées et une forêt dense qui permet d’observer les érables à sucre, les bouleaux et les conifères se parer de couleurs éblouissantes pour l’automne.

● Le Parc national du Mont-Tremblant, un joyau des Hautes-Laurentides, offre une diversité de paysages et des lacs scintillants aux sommets boisés. L’occasion pour randonner, camper ou observer de plus près la faune, tout en profitant des paysages magiques de l'automne au Canada.

Notre programme de l’été Comme chaque été, Air Transat proposera des vols directs vers Montréal au départ de 8 villes françaises :



● Paris > Montréal : jusqu'à 14 fois par semaine, bi quotidiens

● Paris > Toronto : vols quotidiens

● Paris> Québec : jusqu’à 4 vols par semaine



● Bâle-Mulhouse > Montréal : jusqu’à 2 vols par semaine



● Bordeaux > Montréal : jusqu’à 6 vols par semaine

● Lyon > Montréal : Jusqu'à 7 vols par semaine

● Marseille > Montréal : Jusqu'à 7 vols par semaine



● Nice > Montréal : jusqu’à 3 vols par semaine

● Nantes > Montréal : jusqu'à 5 vols par semaine

● Toulouse > Montréal : jusqu’à 5 fois par semaine



Depuis notre hub de Montréal des connexions sont possibles vers d’autres villes canadiennes comme Toronto, et également en partage de code avec Porter Calgary, Vancouver.



Connexion possible vers d'autres villes canadiennes via notre hub de Montréal

Consultez votre GDS ou

Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

