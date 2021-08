Axel Mazerolles (FTI Voyages) : "Le besoin de diversification apparait comme essentiel en cette période difficile"

TourMaG.com - Les ressources humaines vont-elles jouer un rôle axial dans la relance de l'industrie du tourisme ?



Axel Mazerolles : Nous avons dû faire des choix, nous séparer de vrais talents tout en continuant à avancer et à faire des projets. Mais nos équipes ont été et sont toujours très fortement mobilisées pour passer ce cap difficile dans les meilleures conditions : il n’y a pas eu de rupture totale avec le travail.



Aujourd’hui, chaque collaborateur continue à apporter son expertise, sa motivation et ses idées à l’entreprise. C’est une vraie richesse et c’est aussi ce qui nous permettra de continuer à faire la différence et à conserver la confiance de nos distributeurs.



En parallèle, nous continuons à travailler à l’accompagnement des agents de voyages (formations, éductours, visite de notre formidable équipe commerciale) : nous aimons faire partager notre passion du voyage et croire que l’on vend encore mieux ce que l’on connait bien.



TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Axel Mazerolles : Le besoin de diversification apparait comme essentiel en cette période difficile. Mais nous sommes et avons toujours été un TO « multi-spécialiste » ; nous avons donc dores et déjà la chance d’avoir un portefeuille produits très vaste sur de nombreuses destinations.



L’enjeu d’aujourd’hui et de demain est de continuer à grandir tout en composant avec un environnement sanitaire mouvant, de nouvelles attentes de nos clients, des destinations qui resteront fermées et la possible fragilité financière de certains partenaires. Il nous faudra savoir respecter nos objectifs malgré ces handicaps.



Le défi de la technologie est énorme, nous avons mis en place un outil B2B ultra moderne très apprécié des agents de voyages ; nous avons la volonté de l’améliorer et d’apporter un plus grand confort à tous les vendeurs.