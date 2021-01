Azureva : "La saison d'hiver est terminée pour les villages vacances", selon Jean Pochoy

TourMaG.com - Arrivez-vous à jauger les conséquences d'une telle décision pour Azureva ?



Jean Pochoy : Nous sommes justement en train de la calculer et c'est assez compliqué à faire. Notre chance c'est que la saison d'hiver n'est chez nous inférieure à celle estivale. Il est évident que cela constitue un handicap évident, que les aides ne viennent pas couvrir en intégralité.



Les entreprises de tailles intermédiaires sont très très loin de l'équilibre, avec les aides que nous avons.



TourMaG.com - Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé que les professionnels de la montagne obtiendraient une prise en charge des coûts fixes. Vous lui demandez d'aller plus loin ?



Jean Pochoy : Il a eu une phrase qui m'a rassuré, en disant que les canons à neige seraient remplacés par les canons à aides.



Je vois qu'il est passé d'une arme de poing au canon, donc j'espère qu'il y aura des aides en proportion de l'ampleur de la décision.



Cela ne concerne pas qu'Azureva, car toute la montagne a besoin de soutien financier pour ne pas sombrer.



TourMaG.com - Craignez-vous des conséquences importantes pour tout l'écosystème de la montagne ?



Jean Pochoy : Je ne suis pas un spécialiste des stations de ski, mais je participe à de nombreuses institutions qui en gèrent, je sais donc qu'il y aura un choc.



Une saison ne dure que 4 mois, donc le choc financier sera violent et une saison complètement blanche aura des conséquences. Maintenant j'espère qu'au printemps, si l'épidémie est plus ou moins maitrisée, nous pourrons alors repartir.



Toutefois nous serons dépendants de l'envie des clients de repartir. Si nous avons une deuxième saison (l'été 2021, ndlr) en demi-teinte, alors ce serait vraiment problématique, aides ou pas.



Cela pénalise toutes les localités et villages, pas que les seules remontées mécaniques et les commerces, mais aussi les éleveurs, les artisans et tous les métiers du secteur.