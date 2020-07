Azureva : Mhikes a développé une application pour "animer la découverte de la destination"

Si le Club Med a pris le virage digital avec l'arrivée de Fosun, l'ensemble des villages vacances semble avoir compris l'intérêtAzureva : Mhikes a développé une application pour "animer la découverte de la destination"L'application développée par Mhikes est disponible dans les 47 établissements AzurevaEnvoyer à un ami Envoyer à un ami Imprimer Imprimer Partager cet article Partager cet articleDorénavant spécialisée sur les solutions mobiles d’accompagnement des voyages en liberté et excursions sur-mesure, Mhikes vient de cocréer une application clés en main avec Azureva. L'objectif de l'outil étant d'enrichir l’expérience de séjour des clients, vous vous dites comment ? Nous vous expliquons tout.Rédigé par La Rédaction le Lundi 13 Juillet 2020L'application développée par Mhikes est disponible dans les 47 établissements Azureva - Crédit photo : MhikesL'application développée par Mhikes est disponible dans les 47 établissements Azureva - Crédit photo : MhikesSi le Club Med a pris le virage digital avec l'arrivée de Fosun, l'ensemble des villages vacances semble avoir compris l'intérêt des outils numériques pour accompagner et servir leurs clients.Mhikes a co-créé une application clés en main avec Azureva.La start-up qui souhaite se spécialiser sur les solutions mobiles d’accompagnement des voyages en liberté et excursions sur-mesure, a mis à profit son expertise pour les 47 villages vacances du groupe Français.L'objectif de la collaboration étant d'enrichir l'expérience client lors du séjour, en proposant un service de suggestion de parcours de découverte ludiques audio-guidés autour des établissements de vacances.Mhikes et Azureva veulent animer les destinations autour des clubs, tout en apportant aux clients une valeur ajoutée.Ce n'est pas tout, car l'outil digital permet aussi d'informer les personnes présentes dans les villages vacances des évènements ponctuels, relatifs à chaque structure, consultables à tout moment, et régulièrement alimentés. des outils numériques pour accompagner et servir leurs clients.La start-up qui souhaite se spécialiser sur les solutions mobiles d’accompagnement des voyages en liberté et excursions sur-mesure, a mis à profit son expertise pour les 47 villages vacances du groupe Français.L'objectif de la collaboration étant d'enrichir l'expérience client lors du séjour, en proposant un service de suggestion de parcours de découverte ludiques audioguidés autours des établissements de vacances.Ce n'est pas tout, car l'outil digital permet aussi d'informer les personnes présentent dans les villages vacances des évènements ponctuels, relatifs à chaque structure, consultables à tout moment, et régulièrement alimentés.