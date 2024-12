BCD Travel : quelles perspectives pour le voyage en 2025 ?

La directive CSRD de l'UE en 2025 introduira des exigences strictes de rapport sur les émissions liées aux voyages d'affaires. Les entreprises devront intégrer des carburants d'aviation durables (SAF) et réduire leur empreinte carbone, bien que les défis de coût et de production demeurent importants.En somme, 2025 sera marquée par une reprise continue des voyages, accompagnée de défis économiques, environnementaux et technologiques, appelant à des stratégies adaptées pour les entreprises et les voyageurs.