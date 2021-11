Bas carbone : Viparis et GL events s'associent sur le salon Première Vision Paris

Dans le cadre d’une démarche commune bas-carbone, Viparis va louer 8 000 m² du Hall 8 de son site Paris Nord Villepinte à GL events, afin d’y stocker le matériel nécessaire au montage des stands du salon Première Vision Paris, évènement mondial de la filière mode.



L’objectif ? Éviter le déplacement de plus de 500 poids lourds lors de chacune des deux éditions annuelles du salon.



"Une collaboration qui permet à Viparis de diversifier les modes d’exploitation de ses espaces, à GL events de limiter fortement des flux de transport relatifs à l’une de ses plus importantes manifestations professionnelles, et aux deux acteurs de prendre une initiative qui s’inscrit pleinement dans leurs engagements RSE" indique un communiqué de presse.



Selon les deux entreprises partenaire, la mise à disposition d’espaces de stockage sur le site de Paris Nord Villepinte permettra d'économiser 82 tonnes de CO2 par an.