Belgique : le Groupe Alizés Travel en liquidation judiciaire 🔑

J'avais au moins deux contacts, sinon plus, très sérieux et intéressés par la reprise,

étant donné que je me suis déjà occupé au début de cette année de la revente des agences Neckermann en Belgique. J'étais donc déjà en contact avec des personnes susceptibles d'être intéressées

C'est un coup dur pour le secteur du tourisme en Belgique.Deux mois après son placement en redressement judiciaire, le Groupe, fondé en 1985 et dirigé par Jean-Philippe Cuvelier a étépar le Tribunal de l'Entreprise de Nivelles, le 17 janvier 2022.Le Groupe employait environ Service Voyages, situées dans la région bruxelloise et en Wallonie, et son tour-opérateur Rainbow, spécialisé dans le haut de gamme vers des destinations long-courrier (Océan Indien, Maldives, Polynésie, Asie, Caraïbes, Emirats...).Un TO donten Belgique et au Luxembourg.Pourtant, depuis novembre et encore jusqu'à la semaine dernière, Me Nicholas Ouchinsky, du cabinet Lexlitis, désigné comme mandataire de justice, œuvrait à trouver un ou des repreneurs pour Alizés Travel.nous confie-t-il,».