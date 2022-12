Bénédicte Richer (ONT Allemand) : "Je suis une forme de bazar très organisé..."

Pourtant le syndrome de l’imposteur n’est jamais bien loin.



S’excuser d’avancer, justifier de réussir, toujours devoir courir le kilomètre de plus qui prouve qu’on a assez d’endurance.



Finalement, ce n’est pas bien grave en soi, car depuis le temps on a toutes appris à faire avec, mais je reste à chaque fois étonnée et un peu décontenancée.



Alors bien sûr, elle travaille trop Bénédicte mais elle ne s’en rend même pas compte. No comment. Et je ne suis pas certaine d’avoir bien saisi son principe d’ailleurs : arrêter le café et le thé pour passer à la tisane au lieu de ralentir le rythme ? Ah…



Rallonger aussi ses journées avec une routine de sport ici (d’accord) et encore un autre truc par-là (bof). Voilà, on y est : bienvenue dans le monde de la femme moderne qui remplace les obligations par des contraintes et qui gère les choses au lieu de les vivre.



Elle court, elle court Bénédicte. Maman formidable qui n’a manqué aucun match pour accompagner, encourager et suivre son fils Xavier au handball parfois jusqu’à Trifouillis- les-Oies entre deux réunions. Une fille aînée Agathe, brillante aussi qui a choisi le droit. Ses enfants : sa vie. Et désormais un tiercé, gagnant. La vie est faite de chapitres. Certains méritent une pause pour cesser d’être en permanence dans la culpabilité.