Billetterie, culture, sport : Wonderbox se développe tous azimuts 🔑

Nous existons depuis 2005 et nous sommes aujourd’hui prĂ©sent dans 13 pays, principalement en Europe, mais aussi en AmĂ©rique du Nord, basĂ© Ă New-York et QuĂ©bec.Actif dans les coffrets mais aussi les cartes cadeaux ainsi que dans la rĂ©servation d'activitĂ©s et les plateformes d'incentive, le groupe Wonderbox a gĂ©nĂ©rĂ© un volume d'affaires de 325 millions d’euros en 2022.Notre production de coffrets-cadeaux s’organise historiquement autour de quatre grandes thĂ©matiques : le sĂ©jour classique, le bien-ĂȘtre, les activitĂ©s sportives et la gastronomie. En l’espace de cinq ans, entre 2016 et 2021, nous avons rĂ©alisĂ© une douzaine d’acquisitions qui nous ont permis d’explorer des domaines complĂ©mentaires.Ce qui fait que nous proposons aussi de la billetterie simple dans les parcs d’attraction, de la billetterie de matchs de foot, de rugby, de handball ou de basket en association avec des clubs comme l’Olympique de Marseille, le FC Nantes ou Rennes, de mĂȘme avec l’AS Roma ou le FC Barcelone ou Porto. Plus rĂ©cemment nous avons combinĂ© dans nos coffrets l’accĂšs au match et le sĂ©jour, Ă l’instar d’un coffret OM plus hĂ©bergement.Nous avons aussi dĂ©veloppĂ© une billetterie spĂ©cifique pour les spectacles comme des One Man Shows, Stand Up de Paris ou des comĂ©dies musicales du type du Roi Lion. L’offre culturelle s’est Ă©largie rĂ©cemment Ă l’accĂšs Ă des musĂ©es et nous travaillons sur la vente de grandes expositions.