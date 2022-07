Booking.com élargit son offre de locations saisonnières avec CléVacances

Alors que les appartements et autres hébergements indépendants continuent de séduire les voyageurs, Booking.com enrichit son offre en s'associant avec Clévacances.



Depuis le 20 juillet 2022, l’ensemble des hébergements proposés par Clévacances sont disponibles à la réservation sur la plateforme qui comptabilise désormais plus de 6,6 millions d’hébergements alternatifs au sein de 30 catégories (maisons, appartements, gîtes et logements uniques).



" Les réservations d’hébergements indépendants représentent 31% de l’ensemble des nuitées réservées sur Booking.com (au 1er trimestre 2022).



Notre partenariat avec le label CléVacances est une étape importante qui permet de répondre aux besoins de nos clients avec une marque de confiance pour leur offrir un plus large choix tout en garantissant leur sécurité, leur confiance et le niveau de services ", a déclaré Malena Gufflet, directrice générale France de Booking.com, dans un communiqué.



" Notre label est entré dans l'ère de la connectivité et de la distribution. Clévacances et Booking.com scellent ce partenariat afin de promouvoir une offre d’hébergements labellisés et un tourisme authentique à dimension humaine, en France comme à l’étranger ", a commenté, pour sa part, Christian Biancaniello, Président de CléVacances.