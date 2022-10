Boom Boom Villette, le premier "Food & Leisure Market" de France

D’autre part, 21 000 m2 de loisirs accueilleront un cinéma, une scène musicale dont la programmation événementielle sera orchestrée par Live Nation France, avec musique, live, performances..., mais aussi le plus grand Escape Game de France, un bowling, un mini-golf, un trampoline park...



Sous la maîtrise d Apsys, pilote de tout le projet, le design « pop et ludique » a été imaginé par Malherbe Paris pour une expérience sensorielle et immersive.



La scénographie met à l’honneur le street art avec l’artiste Hopare en commissaire d’exposition, qui se veut respectueux de l’identité cosmopolite et créative du 19ème arrondissement de Paris.



Acteur responsable, Apsys a conçu Boom Boom Villette en cohérence avec sa stratégie RSE volontariste. Le projet privilégie l’utilisation de matériaux bas carbone et la seconde main pour le design, les restaurateurs sont incités à adopter des pratiques vertueuses (en matière de qualité et sourcing des matières premières, d’élaboration des menus, de recyclage des déchets ...) via une charte food éco-responsable ad hoc.