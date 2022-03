Bornes de recharge : Electra va équiper les hôtels de Louvre Hotels Group

La sociétédépolie des Superchargeurs dans toute la France pour les véhicules électriques.L’électromobiliste peut ainsi bénéficier decomme par exempleet le plus adapté à son véhicule,, recharger son véhicule et payer via l’application, etc.Dans le cadre de l’et d’accélérer l’adoption du véhicule électrique propre par le plus grand nombre en France, la société Electra va équiper les hôtels de Louvre Hotels Group (marques Campanile, Kyriad, Première Classe, Golden Tulip…).dans les zones urbaines denses.Les électromobilistes pourront par ailleurs bénéficier des services de l’hôtel pendant la charge de leur véhicule.