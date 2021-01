Bourgogne Gold Tour Spécialiste des excursions de luxe dans le vignoble de Bourgogne

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Bourgogne Gold Tour est une agence de voyages réceptive.

Les wine tours de Bourgogne Gold Tour vous feront vivre une expérience intense, initiatrice pour les néophytes, intrigante pour les Connaisseurs et rêveuse pour le promeneur solitaire et sensible. Choisir Bourgogne Gold Tour, c’est s’offrir un voyage immersif au cœur du terroir et à travers le temps. La promesse d’un moment unique, authentique et vrai, loin des stéréotypes et des clichés. L’occasion d’apprendre à déguster comme un vrai vigneron bourguignon.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mercredi 20 Janvier 2021

Dénomination :

BOURGOGNE GOLD TOUR



Date de création :

2001



Garantie :

NC



Immatriculation :

IM021130006



Composé d’une équipe de guides experts multilingues français, anglais et allemand, discrète, disponible, Bourgogne Gold Tour offre un service de grande qualité. Spécialiste en création de circuits sur la route des vins de Bourgogne, notre équipe vous guide et vous conduit toute la journée en véhicule privé de prestige.





CREATEUR de Wine Tours Itinéraires viticoles bourguignons le long de la route des vins: Romanée Conti, La Tâche, Le Clos de Vougeot, Richebourg, Romanée Saint Vivant, Clos de La Roche, Clos de Tart… BOURGOGNE GOLD TOUR imagine chacun de ses tours comme un voyage singulier et émouvant. COUSUS MAIN, personnalisables à l’infini et EXCLUSIFS, nos wine tours vous ouvrent les portes de la grande Bourgogne viticole. « Rien de grand dans le monde ne s’est accompli sans passion. »



Vous voyagez en véhicule privé de prestige, en compagnie d’un guide bilingue, amoureux des vins de Bourgogne et spécialiste du terroir. Nos wine tours se composent toujours d’une journée de visite et de 3 dégustations privées (vins blancs et rouges, jeunes et vieux millésimes).



Les raisons du succès de Bourgogne Gold Tour :

● Créateur de Wine tour haute-couture

● Créé, il y 20 ans, par Youri, arrière petit-fils de tonnelier à Gevrey-Chambertin,

● Youri est formateur diplômé (vins de Bourgogne, vins de France & vins du monde) et auteur de 2 livres sur les vins de Bourgogne dont « In Climats Veritas » préfacé par SAS Le Prince Albert de Monaco (2019)

● Classé N°1 sur Tripadvisor dans toute la Bourgogne

● Tous les guides sont bourguignons, diplômés & expérimentés

● Débutants, amateurs éclairés, collectionneurs & passionnés sont guidés sur les chemins de la connaissance

● Déplacements dans les vignobles en véhicule de prestige (Mercedes)

● Dégustations privées des plus grands vins de Bourgogne



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Vins / Grands Crus

Vignoble





Afin de découvrir au mieux la Bourgogne en une journée, nous nous permettons de vous suggérer un tour nos tours en Côte de Beaune, en Côte de Nuits ou prenez le temps de découvrir ces 2 régions.



Avec nos différentes options (Gold, Platinium, Ruby,….), vous traverserez les plus beaux villages viticoles et dégusterez des vins d’excellence lors de dégustations privées dans des lieux d’exception.

Cette journée exclusive de dégustations avec Bourgogne Gold Tour comprend :

- La mise à disposition toute la journée d’un guide bilingue expert en vins

- Le transport en véhicule privé de Luxe

- La visite commentée du vignoble de Bourgogne et de 3 caves dans des domaines authentiques incluant des dégustations de vin.

- La prise en charge (Dijon ou Beaune) à 9h30 et retour à votre hôtel à 17h30



Les tarifs sont par personne (basé sur 2 personnes minimum).

Le repas est en supplément. Nous pourrons vous suggérer un restaurant authentique le jour du tour



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Toute l’année du lundi au dimanche.

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Youri Lebault

contact@bourgognegoldtour.com

Tel : +33 (0)6 60 88 50 55



Adresse postale : 41 rue Maufoux - 21200 Beaune



Site web : www.bourgogne-gold-tour.com/fr



TripAdvisor : www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187109-d3498041-Reviews-Bourgogne_Gold_Tour-Beaune_Cote_d_Or_Bourgogne_Franche_Comte.html 09h à 19hToute l’année du lundi au dimanche.Français - AnglaisYouri LebaultTel : +33 (0)6 60 88 50 5541 rue Maufoux - 21200 Beaune

Lu 166 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > "A chacun son escapade" Active Tours