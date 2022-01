Brignoles : Vivarel Voyages en liquidation judiciaire

Lassé d’une reprise qui joue l' "arlésienne" et d’aides qui ne sont pas au rendez-vous, Lucien Salemi, président de Entreprises du Voyage Méditerranée et patron d'Azur Diffusion Voyages (Vivarel Voyages), a préféré "prendre les devants" et liquider son agence de Brignoles.



"Je préfère partir de façon aussi propre que possible, plutôt que de m'acharner et de creuser mon déficit, a-t-il déclaré à TourMaG.



Je reste "factuel", je pense avoir fait tout ce que je pouvais. Les aides que j'attendais ne sont pas arrivées et la reprise attendue non plus...



J'ai encore des fournisseurs qui me doivent de l'argent, je n'ai pas fait malheureusement beaucoup de réservations, donc je ne vais pas ruiner la profession. On n'est pas Thomas Cook..."