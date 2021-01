Bruno Le Maire : vers une transformation des PGE en subventions ?

Il a rappelé que toutes les entreprises quelque soit leur taille ont la possibilité de décaler leur 1er remboursement d'un an supplémentaire : "Nous avons obtenu des banques françaises que la durée totale de 6 ans qui comprend l'amortissement complet du PGE puisse s'entendre non pas sur une année plus 5 ans, mais sur deux années plus 4 ans."



Toutefois, pour certains secteurs cela ne paraît pas suffisant. Bruno Le Maire a ainsi indiqué qu'il était prêt à "regarder pour certains secteurs qui continuent à être les plus touchés par la crise et pour lesquels les montants des prêts sont plus importants si un échéancier plus étendu serait possible.



J'engagerai des discussions avec la Commission Européenne dans des secteurs spécifiques pour voir si cet étalement est envisageable. "



Par exemple dans l'aéronautique, notamment pour les sous-traitants les plus menacés, a -t-il illustré.