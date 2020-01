Business Travel On the Fly : CWT se met au podcast pour les voyageurs affaires

CWT va lancer son premier podcast mensuel, Business Travel On the Fly, qui traite de sujets et de questions touchant les voyageurs d’affaires.



L'émission prendra son envol le 20 de chaque mois, avec des éditions spéciales prévues pour couvrir des sujets d’actualité ad hoc.



Un sujet principal sera abordé avec un invité. Business Travel On the Fly fournira également des conseils utiles et des commentaires amusants sur les voyages internationaux, ainsi que des observations de ceux qui aident les voyageurs à se rendre où ils vont.