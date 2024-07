CANUA Island enfin ouvert au public

J’apprécie la convivialité des restaurants de plages et CANUA Island en est un au large. Ce bateau incarne parfaitement cet esprit propice aux beaux moments de partage qui se reflètera dans la carte

Finaliste de Top Chef en 2014,a depuis ouvert trois adresses parisiennes : Sellae, Mensae et Mojju. Très attaché à la région et passionné par les balades en bateau et la pêche sous-marine, Thibault Sombardier a. Inspiré par l'horizon et le bleu azuréen, le chef propose unesur le trimaran, avec une carte créative imprégnée des saveurs méditerranéennes. Thibault Sombardier a conçu un menu convivial mettant en valeur leset proposant des assiettes à partager autour des grands classiques de la Méditerranée. Parmi les plats, le chef propose des sashimis de thon issu de la pêche locale, des fleurs de courgettes en tempura avec stracciatella, des gambero rosso aux fèvettes, basilic et piments verts, ainsi que des plats signatures comme les spaghettis à la poutargue et pistaches torréfiées, et un T-bone steak Angus gremolata. Les desserts incluent des fruits givrés de la Maison Sorbetti et une île flottante XXL aux pralines roses, incontournables de la carte..” s’est-il exprimé.