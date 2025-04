Deux navires, deux itinéraires : Explora Journeys dévoile la Méditerranée

La saison 2025 d’Explora Journeys en Méditerranée se décline en EXPLORA I affecté à la Méditerranée orientale, avec des itinéraires au départ du Pirée (Athènes), tandisnavigue en Méditerranée occidentale, principalement entre Barcelone et Civitavecchia (Rome).Parmi les itinéraires proposés sur EXPLORA I figure une, du 7 au 14 juin 2025, passant par Corfou et Rovinj. Un second voyage, du 21 juin au 5 juillet 2025, forme une boucle de 14 nuits au EXPLORA II débute sa saison le 2 avril 2025 à Barcelone, au lendemain de l’inauguration officielle du nouveau terminal de croisière du groupe MSC. Conçu par le cabinet Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, ce terminal est doté de façades en verre favorisant la lumière naturelle et prolonge l’expérience à bord. Deux croisières de 7 nuits sont proposées : l’une de Barcelone à Civitavecchia du 2 au 9 juin, avec escales à Ibiza et Portofino ; l’autre du 9 au 16 juin de Civitavecchia à Barcelone, incluant Trapani et La Goulette (Tunis).La compagnie met en avant une approche du voyage axée sur «», avec des escales mêlant culture, détente et authenticité. Less’intègrent à des circuits classiques pour offrir un équilibre entre exploration et confort., mis en service le 24 juillet 2023, dispose de 461 suites avec terrasse, six restaurants, quatre piscines et 64 cabanas privées. EXPLORA II, livré le 12 septembre 2024, poursuit la même logique d’aménagement. Le développement se poursuivra avec, suivis de deux autres navires en 2027 et 2028.