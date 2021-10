CLIA : Marie-Caroline Laurent nouvelle directrice générale pour l’Europe

Marie-Caroline Laurent rejoint la CLIA en tant que directrice générale pour l'Europe. Cette nomination prendra effet le 15 novembre 2021.



Marie-Caroline Laurent est une experte des politiques de transport. Auparavant elle a occupé des postes de direction au sein de l’association du transport aérien international (IATA) pendant près d’une décennie, notamment en tant que Directrice adjointe aux affaires européennes.



Précédemment, elle a travaillé dans le domaine de l'élaboration des politiques pour l'Association des compagnies aériennes européennes et a également été conseillère parlementaire au Parlement européen et responsable des politiques de la Chambre de commerce américaine auprès de l'UE.



Kelly Craighead, présidente et Directrice générale de la CLIA, a déclaré : « Je tiens à remercier Ukko Metsola pour son leadership en Europe pendant une période de transition critique, alors que les opérations de croisière ont poursuivi un retour progressif. Je suis ravie d'accueillir Marie-Caroline Laurent qui s'appuiera sur une riche expérience dans le domaine de la politique européenne des transports pour mettre en avant la croisière au cœur du tourisme durable et démontrer sa valeur pour le secteur maritime au sens large.



Grâce à sa grande expérience des relations avec les institutions européennes, Marie-Caroline sera bien placée pour continuer à renforcer l'engagement de la CLIA sur les questions de politique européenne à Bruxelles. »