COVID-19 : le Congrès mondial de la nature reporté en janvier 2021 à Marseille

En raison de la pandémie mondiale du COVID-19 et pour garantir la sécurité des congressistes et des visiteurs, le Gouvernement français et l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) ont pris la décision de reporter le Congrès mondial de la nature. Initialement prévu du 11 au 19 juin 2020, il se déroulera du 7 au 15 janvier 2021 à Marseille.



Pour rappel, cet événement rassemble l’ensemble de la communauté mondiale qui travaille sur la conservation de la nature. Organisé tous les quatre ans, le Congrès permet aux 1400 organisations membres de l'UICN, dont les États, la société civile et les peuples autochtones, de déterminer " démocratiquement les questions les plus urgentes en matière de conservation de la nature et les actions à mener pour y répondre".