CRM agences : Celestyal Cruises partenaire de Versonix

solution Seaware

Celestyal Cruises s'équipe d'un nouveau logiciel Seaware qui permettra notamment à la compagnie de booster son CRM clients et agences de voyages et de proposer une plus grande variété de packages pré et post acheminements.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 27 Janvier 2021



Celestyal Cruises annonce un partenariat stratégique avec Versonix, société spécialisée dans les logiciels pour l’industrie des voyages.



Versonix fournira à la compagnie la plate-forme de réservation Seaware.



Grâce à cet outil, elle pourra piloter sa tarification et politique commerciale, son programme de fidélité mais aussi des fonctionnalités CRM aussi bien à destination des clients que des agences de voyages.



Seaware permettra également de proposer une plus grande variété de packages pré et post acheminements, d’excursions et d’expériences à bord, indique la compagnie.







Lu 132 fois