CUBA en eductour avec HAVANATOUR !

Havanatour, le spécialiste du voyage sur mesure à Cuba depuis plus de 35 ans, a convié 13 de ses meilleures agences de voyages à la découverte de l’ile crocodile !



Rédigé par Havanatour le Lundi 16 Octobre 2023

Une découverte de La Havane à Santiago de Cuba. Pour célébrer les 45 ans de son réceptif et la journée Mondiale du tourisme, Havanatour, Air France et les principales chaines hôtelières de l’île ont invité 13 agents de voyage à découvrir les richesses culturelles et naturelles de Cuba.



Les heureux touristes ont eu la chance de parcourir Cuba d’Est en Ouest et de vivre des expériences inédites et encore peu connues des touristes français.



Au programme, des trésors culturels et des villes emblématiques comme la belle capitale de La Havane aux places légendaires, de toutes beautés, Cienfuegos l’élégante cité maritime nommée la « Perle du Sud » ou encore l’authentique Trinidad aux ruelles pavées et maisons coloniales colorées.



Pour la partie orientale, des aventures uniques avec une journée en catamaran à Cayo Saetia, magnifique ilot sauvage habité par des animaux sauvages en liberté, Gibara, ville côtière accueillante et au charme fou.



Pour la détente, Havanatour a opté pour les merveilleuses étendues de sable blanc de Guardalavaca et pour l’histoire et la musique, une étape à Biran (ancienne demeure de Fidel Castro) et une immersion à Santiago de Cuba.



Cuba, une seule destination et tellement de possibilités de la découvrir…



Une destination qui se vit, qui réveille nos émotions et qui nous transcende à coup sûr !



Havanatour, 35 ans d’expertise mais avant tout une passion …

Havanatour c’est 35 ans de passion pour cette île enchanteresse,



En tout ce sont quatre circuits sur toute l’île, des dizaines d’autotours clé en main, une trentaine de combinés et séjours balnéaires et une production à la carte inégalée.



Havanatour c’est la garantie d’un voyage réussi fort de ses équipes sur place exclusivement dédiées aux clients ainsi qu’une assistance dans toutes les régions de l’île.



Contacter Havanatour Téléphone : 01.48.01.44.44

Email : reservations@havanatour.fr



Site web : www.havanatour.fr / www.havanatour.pro



01.48.01.44.44

