CWT : Dale Eastlund nommé vice-président Supply Chain Partners

CWT a nommé Dale Eastlund au poste de Vice President, Supply Chain Partners. Il rapportera à Vincent Chirico, SVP Global Supply Chain Partners.



Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Dale Eastlund a travaillé au sein de l'entreprise sur NDC en sa qualité de Senior Director for Third Party Aggregators et, auparavant, de Senior Director for Online Booking Tools.



En janvier 2000, il a également contribué à la création de CWT Solutions Group, la branche conseil et analyse de données, et en a dirigé le département en Amérique.