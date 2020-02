CWT nomme Laura Watterson au poste de Senior Vice President, Talent & Rewards

Laura Watterson vient d'être nommé au poste de Senior Vice President, Global Talent & Rewards.



Elle a rejoint CWT après avoir quitté Johnson Brothers Liquor Company à St. Paul, Minnesota, où elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines depuis 2018.



Elle a débuté sa carrière chez General Mills Inc en 2000 et a depuis occupé plusieurs postes à responsabilités croissantes, notamment celui de Directrice mondiale des RH chez Philips Electronics, le principal fabricant d’électronique, et de Vice-présidente des talents et de la culture chez Aimia, la société mondiale de marketing et d’analyse de fidélisation.



Elle est titulaire d’une maîtrise en relations industrielles et professionnelles de l’Université Cornell et d’un baccalauréat des arts en français de l’Université Washington et Lee.