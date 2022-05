Appli mobile TourMaG



CWT procède à plusieurs nominations à la direction Judy Hendrick nommé directrice financière par intérim

CWT nomme Belinda Hindmarsh, Brian Mogler et Julia Kou au sein de l'équipe de direction, et annonce la nomination prochaine de Judy Hendrick au poste de directeur financier par intérim.

CWT annonce la nomination de Belinda Hindmarsh au poste de Chief Growth Officer, et de Brian Mogler au poste de Chief Partnership Officer.



Ces derniers, ainsi que Julia Kou, directrice de la stratégie de CWT, rendront désormais compte à Patrick Andersen, président-directeur général de CWT, et deviendront membres de l'équipe de direction de l'entreprise, avec effet immédiat.



En outre, Judy Hendrick a été nommée directrice financière par intérim à partir du 1er juillet 2022, en remplacement de Bill Courtney, l'actuel directeur financier de CWT, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite à la fin du mois de juin 2022.

Immédiatement avant sa nomination au poste de Chief Growth Officer, Belinda Hindmarsh était Chief Operating Officer de RoomIt en Chine, et elle continuera à diriger ces développements commerciaux et d'autres, ainsi que le marketing et les communications.



Elle a rejoint CWT en 2018 et a été nommée SVP Global Market Management & Market Development en 2020. Elle a également travaillé pour Expedia Group et Aer Lingus.



Avant d'être nommé directeur des partenariats, Brian Mogler était responsable du groupe Global Supplier Management and Solutions de CWT. Il conserve la responsabilité de la stratégie de CWT en matière de transport aérien et terrestre, de relations commerciales, de revenus et d'accords avec les fournisseurs, ainsi que de la stratégie de commerce électronique et de merchandising des fournisseurs.



Il sera également responsable du réseau de partenariat mondial de CWT et de certains partenaires technologiques. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du voyage et a rejoint CWT en 2011, après avoir occupé divers postes de direction chez American Express Corporate Card, American Express Business Travel et United Airlines.



Julia Kou a été nommée directrice de la stratégie en avril 2022, et se consacre à la direction de la stratégie d'entreprise, des fusions et acquisitions, des transactions stratégiques, de la connaissance et de l'analyse des affaires, et est responsable de la mise en œuvre de la vision et des priorités stratégiques de l'entreprise CWT. Auparavant, elle a été responsable de la stratégie, de la planification et de l'analyse pendant deux ans. Elle est membre du conseil d'administration de JTB Business Travel Solutions Inc. et de China Travel Management Services Company Ltd. et a rejoint CWT en 2016 après avoir occupé des postes dans le domaine des fusions et acquisitions, des marchés financiers et du droit chez Capgemini, Travelport, Cendant Travel Distribution Services Group Inc. et Simpson, Thacher & Bartlett LLP.



Judy Hendrick a pris sa retraite en tant que CFO et Chief Growth Officer d'Aimbridge Hospitality le 31 décembre 2021, après 13 ans dans ce rôle, et elle a 20 ans d'expérience approfondie dans l'hôtellerie et la banque. Elle a travaillé pendant 15 ans chez Wyndham International, où elle a occupé divers postes de direction, notamment ceux de vice-présidente directrice des investissements, de vice-présidente directrice des finances et de trésorière. Avant cela, elle a occupé des postes de direction à la Chase Manhattan Bank, à la Banque canadienne impériale de commerce et à la First Republic Bank.



Elle siège au conseil consultatif des femmes dans le secteur de l'hébergement de l'American Hospitality & Lodging Association, au conseil d'administration de l'American Heart Association pour la région du sud-ouest et au comité exécutif de la table ronde des femmes de la Chambre de commerce de Dallas.



Le cabinet international de recrutement de cadres, Korn Ferry, a été chargé de trouver un candidat permanent pour le poste de directeur financier.



