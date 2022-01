Caisse de garantie aérienne : que retirer de l'exemple danois ?

Le législateur a convenu que les clients floués seront remboursés de leur prépaiement avec une déduction de 133 euros par personne, si les fonds sont suffisants.



Il était essentiel pour les acteurs danois du secteur de rappeler que choisir le low cost implique un risque pour le voyageur.



Concernant les voyages à forfait, une autre caisse de garantie existe, mais elle est à part.



Cinq ans plus tard après la création de la protection pour les " vols uniquement " le covid de retour et encore plus méchant. Le gouvernement danois en remet une couche en intégrant cette fois-ci les circonstances exceptionnelles comme le covid.



Bien qu'il y ait eu des échanges, pour intégrer la relation BtoB dans la garantie, il en a été décidé autrement.



" Les agences de voyages ne sont pas protégées contre les faillites des compagnies aériennes, car les autorités de la concurrence danoise ont considéré ça comme une aide d'Etat, " rapporte Eric Drésin.



Un coup d'épée dans l'eau certes, mais le projet danois démontre qu’une solution nationale peut rapidement être mise en place et peut inspirer l'Europe



Il ne faut pas oublier que dans le cadre d'un voyage à forfait, l'agence de voyages et/ou le tour-opérateur sont responsables de la réalisation des prestations.



Il suffit de se remémorer le casse-tête causé par la faillite d'Aigle Azur ou même de Thomas Cook.



La vocation de la caisse de garantie européenne, espérons-le, pourrait alors être d'assurer le client et le professionnel en cas de défaillance d'un transporteur.



C'est en tout cas, ce qu'essayera d'instiller dans l'esprit du législateur européen l'ECTAA.



L'objectif étant aussi bien de permettre aux voyageurs de retrouver confiance dans l'industrie, mais aussi d'apaiser les relations entre la distribution et l'aérien.