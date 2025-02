Calendrier culinaire 2025 : vos rendez-vous étoilés à Heritage Resorts & Golf, île Maurice

Niché au cœur des 2 500 hectares du Domaine de Bel Ombre, Heritage Resorts & Golf est une collection de Resorts haut de gamme qui prônent une approche durable du luxe. Nous créons des expériences mémorables, uniques et authentiques, qui reflètent la beauté exceptionnelle du sud préservé de l'île Maurice. Nos Resorts sont conçus pour inspirer et offrir des expériences uniques aux convives. En puisant leur inspiration dans la nature, chacun de nos établissements a été pensé pour refléter une ambiance et un style unique. La générosité naturelle du paysage, l’histoire du lieu et la dimension culturelle vous permettront de vivre une multitude d’expériences tout en profitant du raffinement et du confort de nos établissements.



La marque Heritage est née d’une passion pour la découverte et la connexion. Nous nous engageons à établir des normes exemplaires en matière de style de vie durable, dans un contexte de splendeur délicate, d’élégance et de confort, où les clients sont discrètement soutenus par un service, des soins et une attention authentiques, tout en se familiarisant avec des opportunités uniques d’expériences, de découvertes et d’aventures authentiques et mémorables grâce au tourisme responsable.