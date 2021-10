Cambodge : reprise de la délivrance des visas touristiques avant le départ

À l’embarquement, avec le passeport et visa ou e-visa, il faut présenter, avec prélèvement moins de 72h ou 48h (selon la compagnie aérienne) avant l'entrée dans le pays, indiquant le numéro de passeport, signé et tamponné par le laboratoire.Il faudra également être en possession de l'original d’un certificat médical daté de moins de 72h ou 48h (selon la compagnie aérienne) avant l’entrée dans le pays, certifiant la négativité au Covid-19 (document rédigé en français et en anglais, signé par un médecin et tamponné), d'uneet d'une attestation d'assurance en anglais, aux dates de du séjour, couvrant les frais médicaux incluant le Covid-19 pour des frais de 50 000 USD, à souscrire sur la plateforme [FORTE.]iurlblank:https://www.forteinsurance.com/covid-19-insuranceIl est recommandé de lire également les conseils aux voyageurs délivrés par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.La France a classé en orange le Cambodge. Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.