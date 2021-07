Campings, villages clubs, résidences : "nous demandons un contrôle du pass sanitaire unique et valable pour la totalité du séjour"

Campings, villages vacances, hôtels clubs et résidences de tourisme font front commun.



La FNHPA, l'UNAT et le SNRT demandent "pragmatisme" et "souplesse" dans l'application du pass sanitaire au sein des lieux collectifs qui accueilleront du public appelés dans le jargon des ERP : établissements recevant du public.



Si l'accès aux emplacements de campings, aux chambres ou aux hébergements locatifs ne sera pas conditionné au pass sanitaire, en revanche il faudra montrer patte blanche pour accéder aux bars, restaurants, piscines, ou encore salle de spectacles.



Sauf que dans les faits, le contrôle du pass sanitaire par les professionnels posent de nombreux problèmes logistiques.



"Contrôler le pass sanitaire à chaque activité : à la piscine, puis au bar, et ensuite au restaurant et à la gym... cela ne parait pas réalisable. Cela va être ingérable. La responsabilité est très importante pour les professionnels. Les hébergeurs sont prêts à prendre cette responsabilité mais en face pour appliquer les mesures il faut vraiment faire preuve de souplesse dans les moyens à mettre en oeuvre" explique Simon Thirot, délégué général de l'UNAT.



La FNHPA, l'UNAT et le SNRT demandent ainsi un contrôle unique en début de séjour et valable pour la totalité du séjour. "C'est pour nous le point le plus essentiel et qui permettrait d'être le plus pragmatique et efficace possible tout en appliquant le pass sanitaire" précise Simon Thirot.