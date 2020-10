Cannes s'engage dans une démarche sanitaire optimale face à l'épidémie de COVID-19 Un cadre unique et privilégié pour des événements en toute sécurité

L’ensemble des professionnels cannois est prêt à accueillir les plus grands événements dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Port du masque, dépistage, nettoyage et désinfection des équipements, filtration de l’air dans les lieux fermés, mise à disposition de gel hydro alcoolique, signalétique adaptée, respect de la distanciation sociale…

Tout le parcours client est pris en considération depuis son arrivée à l’aéroport Nice Côte d’Azur, ou à la gare TGV en centre-ville de Cannes, jusqu’au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes récemment labellisé sécurité sanitaire. Taxis, hôtels restaurateurs, commerces, lieux événementiels… rien n’est laissé au hasard.

Rédigé par le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes [Contenu sponsorisé] le Mardi 27 Octobre 2020

Cannes safe & business ready Cannes renforce son attractivité et rassure ses clients internationaux en s’engageant dans une démarche sanitaire optimale.



S’appuyant sur une politique volontariste de qualité et de développement durable au cœur de son fonctionnement, le Palais des Festivals et des Congrès, premier centre européen a avoir été quadruplement certifié : ISO 9001, ISO 14001, OHS 18001, ISO 26000, poursuit son engagement responsable en adaptant tous les espaces en conformité aux règles de sécurité sanitaire.



Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes labellisé sécurité sanitaire Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a fait l’objet d’un audit « COVID-19 BUSINESS READY » permettant d’évaluer l’exposition au risque de sécurité sanitaire, réalisé par le groupe SOCOTEC.



Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification, leader du conseil technique et de la gestion des risques dans la construction, les infrastructures et les ouvrages d’art, a été choisi par le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour auditer ses espaces, dans le cadre de protocoles de sécurité sanitaire exigeants, établis sur la base de référentiels comportant une centaine de points de contrôle.



« Je salue le travail du Palais des Festivals et des Congrès qui met tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des clients et de son personnel afin de permettre la reprise de l’activité économique, essentielle à la survie de notre destination. Ce travail est soutenu par l’engagement collectif des socioprofessionnels – hôtels, restaurateurs, plagistes, taxis, commerçants – et par la Mairie de Cannes pour appliquer des mesures efficaces, adaptées à la réalité du terrain et aux enjeux locaux. Ces dispositifs précautionneux sont pris au regard de l’évolution de l’épidémie, sur des critères scientifiques connus et en cohérence avec l’application des dispositions nationales pour rassurer et protéger les professionnels du MICE et lutter contre la propagation du virus tout en préservant la vie sociale et économique. » David Lisnard, maire de Cannes.



5 ensembles de mesures concrètes pour 100 points de contrôle ! • Infrastructures : mise en place d’un protocole de nettoyage spécifique, formation du personnel nettoyage et gestion des flux d’entrée et de sortie, mise en place d’un plan de circulation sur le site ;



• Maîtrise des prestataires et fournisseurs : mise à jour des plans de prévention, sensibilisation des intervenants aux gestes barrières, transmission des consignes du site, réorganisation du fret et de la co-activité ;



• Protection des salariés : mise à disposition d’équipements de protection collectifs et individuels, élaboration d’un plan de continuité d’activité, sensibilisation au risque sanitaire et aux gestes barrières, affichages sur site ;



• Protection des tiers : distributeurs de gel hydro alcooliques à tous les points de contact sensibles (ascenseurs, escaliers, portes, espaces), diffusion des consignes avant entrée sur site, référent COVID à disposition ;



• Accompagnement pour la préparation et l’accueil d’évènements : élaboration de jauges, plans de circulation adaptés, et déploiement d’équipements de protection collectifs et individuels conjointement convenus avec les organisateurs, proposition de nouvelles prestations de nettoyage renforcé adaptées pour les salons et spectacles



Maîtrise des impacts environnementaux des mesures sanitaires : score maximale obtenu ! Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a également obtenu le « Label Ecovid ». Il s’agit d’un « bonus environnemental gestion du risque Covid-19 ».

Cette évaluation réalisée par le groupe SOCOTEC atteste de la bonne prise en compte des mesures visant à limiter l’impact environnemental vis-à-vis du risque de contamination et de dispersion du virus COVID-19.



