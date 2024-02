Cap sur l'été 2024 avec MSC Croisières !

Faites le plein de soleil et explorez la Méditerranée avec la belle sélection de MSC Croisières cet été.



Rédigé par MSC Croisières le Lundi 5 Février 2024





Grâce à "Cap sur l'été au Tarif Primo", vous trouverez la meilleure option pour vos futures vacances. Partez l’esprit tranquille en réservant un forfait boissons « Easy » à un tarif exceptionnel à partir de 20 € par nuit et par personne*.



Entre avril et octobre 2024, embarquez depuis les ports de Marseille et de Cannes pour découvrir l’Italie, l’Espagne, la Tunisie et Malte avec des itinéraires qui satisferont toutes les envies.



MSC World Europa (croisières de 7 nuits) : départ de Marseille tous les samedis du 6 avril au 26 octobre avec escales à Gênes, Naples, Messine, La Valette et Barcelone. Tarif à partir de 799 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Fantasia (croisières de 7 nuits) : départ de Marseille tous les jeudis du 25 avril au 10 octobre avec escales à Tarragone, Valence, Livourne, Rome (Civitavecchia) et Gênes. Tarif à partir de 649 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Orchestra (croisières de 10 nuits) : départ de Marseille du 25 avril au 22 octobre avec escales à Malaga, Cadiz, Lisbonne, Alicante, Mahon (Minorque), Olbia (Sardaigne) et Gênes. Tarif à partir de 1199 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Grandiosa (croisières de 7 nuits) : départ de Marseille tous les lundis du 22 avril au 14 octobre avec escales à Barcelone, Tunis (La Goulette), Palerme, Naples et Gênes. Tarif à partir de 789 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Seaside (croisières de 7 nuits) : départ de Marseille tous les vendredis du 26 avril au 18 octobre avec escales à Gênes, Rome (Civitavecchia), Palerme, Ibiza et Valence. Tarif à partir de 849 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Seaview (croisières de 7 nuits) : départ de Cannes tous les dimanches du 14 avril au 6 octobre avec escales à Gênes, La Spezia, Rome (Civitavecchia), Palma de Majorque et Barcelone. Tarif à partir de 849 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Musica (croisières de 7 nuits) : départ de Cannes tous les mercredis du 15 mai au 2 octobre avec escales à Barcelone, Ibiza, Cagliari, Rome (Civitavecchia) et Gênes. Tarif à partir de 719 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Il y aura donc un navire MSC au départ de Marseille ou de Cannes 6 jours sur 7 entre mai et octobre 2024 !





Pour réserver votre croisière et bénéficier de « Cap sur l’Été au Tarif Primo » rendez-vous sur

: départ de Marseille tous les samedis du 6 avril au 26 octobre avec escales à Gênes, Naples, Messine, La Valette et Barcelone. Tarif à partir de 799 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Marseille tous les jeudis du 25 avril au 10 octobre avec escales à Tarragone, Valence, Livourne, Rome (Civitavecchia) et Gênes. Tarif à partir de 649 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Marseille du 25 avril au 22 octobre avec escales à Malaga, Cadiz, Lisbonne, Alicante, Mahon (Minorque), Olbia (Sardaigne) et Gênes. Tarif à partir de 1199 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Marseille tous les lundis du 22 avril au 14 octobre avec escales à Barcelone, Tunis (La Goulette), Palerme, Naples et Gênes. Tarif à partir de 789 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Marseille tous les vendredis du 26 avril au 18 octobre avec escales à Gênes, Rome (Civitavecchia), Palerme, Ibiza et Valence. Tarif à partir de 849 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Cannes tous les dimanches du 14 avril au 6 octobre avec escales à Gênes, La Spezia, Rome (Civitavecchia), Palma de Majorque et Barcelone. Tarif à partir de 849 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.: départ de Cannes tous les mercredis du 15 mai au 2 octobre avec escales à Barcelone, Ibiza, Cagliari, Rome (Civitavecchia) et Gênes. Tarif à partir de 719 €** par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.Il y aura donc un navire MSC au départ de Marseille ou de Cannes 6 jours sur 7 entre mai et octobre 2024 !Pour réserver votre croisière et bénéficier de « Cap sur l’Été au Tarif Primo » rendez-vous sur www.msccroisieres.fr ou sur www.mscbook.com

*Offre forfait boissons Easy à partir de 20 € par nuit et par personne au lieu de 39 € (prix du forfait prépayé avant le départ pour les croisières de 7 nuits et plus), valable pour toute réservation jusqu’au 15 février 2024, jusqu’à 4 passagers par cabine, sous réserve de disponibilité. MSC Croisières se réserve le droit à tout moment, et sans notification préalable, de faire évoluer, modifier, suspendre ou supprimer l’offre pour quelque raison que ce soit.**Exemples de prix à partir de, au 24/01/2024, par personne en cabine intérieure “Ambiance Bella” base double, valables pour 7 nuits, au départ de Marseille le 01/06/2024 (MSC World Europa), le 29/08/2024 (MSC Fantasia), le 12/10/2024 (MSC Orchestra), le 10/06/2024 (MSC Grandiosa), le 27/09/2024 (MSC Seaside), ou au départ de Cannes le 06/10/2024 (MSC Seaview), le 29/05/2024 (MSC Musica). Le prix comprend : la pension complète, les frais de service hôtelier (12 € par nuit et par personne de plus de 12 ans), les taxes et charges portuaires adultes. Le prix ne comprend pas : les forfaits optionnels (excursions, spa, boissons, etc.), les assurances “voyage”, etc. Cumulables avec la réduction MSC Voyagers Club. Conditions particulières de vente sur msccroisieres.fr. IM 075100262

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr

www.mscbook.fr





Lu 134 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Toutes les facettes de la Norvège avec CFC Croisières « MSC World Cruise » 2026 : un voyage épique autour du monde avec MSC Croisières