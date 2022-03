"Cartel" des compagnies aériennes : l'UE inflige de lourdes amendes à plusieurs compagnies

C’est en 2010 que la Commission Européenne avait rendu un premier jugement et infligé des amendes, après que les compagnies se sont illégalement entendues sur les prix du fret de 1999 à 2006.



S’en était suivie une longue période de contestation devant les juridictions compétentes jusqu’à ce recours perdu hier devant le tribunal et donnant raison à l'autorité de la concurrence de l'Union Européenne.



L’allemande Lufthansa (et sa filiale Swiss) qui elle aussi s’était entendue avec les autres compagnies, échappe aux amendes pour s’être dénoncée et avoir collaboré avec la justice.



Elle contestait également sa responsabilité mais sur ce point-là, la justice lui a donné tort.