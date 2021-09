Cassis, un concentré de Provence et de Méditerranée

En direction de Marseille, Cassis livre un autre aspect de sa nature éclatante : le massif des calanques.



Parc national depuis 2012, ce territoire doté d’un cœur marin et terrestre protégé de 52 000 ha est une montagne qui danse avec la mer.



Ses échancrures étroites (les calanques de Port-Miou, Port-Pin, En Vau…) forment des refuges sableux protégés de hautes falaises. On les rejoint à pied ou en bateau.



Jusqu’à Marseille, elles forment un territoire réputé pour sa biodiversité. Près de 140 espèces animales et végétales y ont élu domicile, à l’image de l’Aigle de Bonelli ou du Molosse de Cestoni (grande chauve-souris).



Randonnée et escalade sont ici les sports les plus pratiqués.