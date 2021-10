Cediv Travel lance un nouveau site et de nouvelles couleurs !

"Après une période difficile voire obscure on a besoin de lumière, d’espoir et de confiance. C’est la raison pour laquelle le CEDIV a décidé de faire « peau neuve » et de changer son code couleur et son logo"

"Après de tels mois passés il fallait reprendre goût à la vie. Ce logo est très actif, très vivant et nous avons choisi la couleur Corail comme symbole de la renaissance"

C'est l'heure du renouveau pour le Cediv Travel.Le réseau piloté par Adriana Minchella a dévoilé à l'occasion de l'IFTM Top Resa ses nouvelles couleurs.précise le réseau.a expliqué la Présidente à l'occasion d'un cocktail organisé sur son stand.Cette dernière a également annoncé le lancement d'un tout