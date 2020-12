Celebrity Cruises positionnera six navires en Europe à l'été 2022

Dans le détail, le Celebrity Apex naviguera en Scandinavie, en Russie et dans les fjords norvégiens depuis le nouveau port d'Amsterdam, permettant aux voyageurs de découvrir la beauté des paysages d'Europe du Nord.



Il proposera également des itinéraires vers l'Islande, l'Irlande et les îles britanniques, et terminera la saison par des traversées spéciales en Terre Sainte, en aller-retour depuis Rome.



Le Celebrity Edge partira de Rome et de Barcelone pour des itinéraires méditerranéens de 7 nuits vers des destinations en Italie, en France, en Espagne, en Turquie et dans les îles grecques. Il terminera la saison avec des itinéraires plus longs au départ de Rome avant de retourner à son port d'attache de Fort Lauderdale pour l'hiver.



Le Celebrity Silhouette partira de Southampton, au Royaume-Uni, à partir d'avril 2022, et naviguera des fjords norvégiens aux sables chauds d'Espagne, du Portugal et de la Méditerranée italienne. Il terminera sa saison européenne aux îles Canaries en septembre et octobre.



Le Celebrity Constellation proposera des itinéraires de 9 et 10 nuits entre Venise, Rome et Barcelone en Méditerranée.



Le Celebrity Infinity sera en Méditerranée, avec une série de croisières de 7 nuits entre Venise, Lisbonne et Barcelone à partir d'avril 2022.



Et le Celebrity Reflection proposera des itinéraires de 10 et 11 nuits pour explorer la beauté de l'Italie, de la Turquie, de la Croatie, du Monténégro et des îles grecques depuis son nouveau port d'attache, Rome.