Cet Automne Je Voyage en Croatie

A seulement 2 heures de Paris, vos clients peuvent profiter d’une destination safe et ouverte sans restriction depuis mi juin.

Voici des arguments pour vous convaincre :



- des vols quotidiens Paris - Zagreb / Split / Dubrovnik.

- un climat ensoleillé et des baignades dans l’Adriatique possibles jusqu’à début novembre.

- une gastronomie fine et variée: produits de la mer, vin, huile d’olive et truffes. Un terroir excellent et une cuisine locale de qualité.

- de vraies vacances et du farniente: on peut choisir un point de chute et rayonner autour car les distances sont courtes.

- de réelles découvertes et de l’itinérance: couleurs automnales exceptionnelles dans les parcs nationaux et région authentique de l’Istrie.

- les villes et cités antiques offrent une exploration tranquille sans touriste: Zadar, Trogir, Sibenik, Split et Dubrovnik.

- des tarifs attractifs proposés par les hôtels pour octobre et novembre.