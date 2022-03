Appli mobile TourMaG



Cet été avec MSC Croisières, cap sur les îles grecques et les fjords norvégiens !

L’été arrive à grands pas ! Pour sa saison estivale, MSC Croisières propose un programme complet avec de nouveaux itinéraires, notamment à destination de la Grèce et de la Norvège. De la nature sauvage des paysages de l’Europe du Nord à la douceur de vivre du climat méditerranéen, MSC Croisières emmène les vacanciers vers des destinations de charme.

Grèce et Italie entre Mer Adriatique et Mer Égée – avec vols MSC inclus MSC Croisières propose cet été de découvrir les charmes de la Grèce au départ de Monfalcone près de Trieste, à bord du MSC Musica . De juin à octobre 2022, les passagers profiteront des magnifiques paysages méditerranéens pour des séjours de 8 jours et 7 nuits avec vols MSC jusqu’à Trieste au départ de Paris avec transferts inclus.



Les hôtes pourront partir à la découverte de la Méditerranée Orientale, de la Grèce antique et moderne avec des escales à Katakolon, Héraklion et Santorin connu pour ses villages blancs à coupoles bleues, perchés au sommet des falaises.



Depuis la côte italienne, avec une escale à Bari, la visite des trulli d'Alberobello et de leur architecture très particulière, vaut également le détour. Ces maisons faites de pierres sèches et au toit en forme de cône couvert de lauses calcaires font la renommée de cette petite ville des Pouilles.



Dépaysement garanti au cœur des fjords norvégiens L’Europe du Nord est une destination très agréable et de plus en plus plébiscitée durant l’été. Les hôtes pourront découvrir de nombreux trésors en toute quiétude depuis les rives de la mer du Nord.



Le MSC Grandiosa sera entièrement dédié à la découverte des fjords norvégiens pendant toute la période estivale. Au départ du port de Kiel, en Allemagne, le navire offrira des itinéraires de 7 nuits au cœur des plus beaux paysages de l’Europe du Nord.



L’itinéraire du MSC Grandiosa marquera une première escale à Copenhague, capitale haute en couleurs du Danemark. Le navire mettra ensuite le cap sur la Norvège pour faire escale à Hellesylt en plein cœur du sensationnel Sunnylvsfjord. Il traversera ensuite l’Aurlandfjord, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, pour atteindre la ville portuaire d’Alesund et le sublime village de pêcheurs de Flåm, l'un des sites touristiques naturels les plus convoités de Norvège.



Les ventes sont dès à présent ouvertes pour ces croisières à bord du MSC Grandiosa qui naviguera du 7 mai au 3 septembre 2022.



D’autres croisières dans les fjords norvégiens sont également programmées pour cet été 2022, au départ d’Allemagne ou du Royaume-Uni, sur d’autres navires de la flotte MSC Croisières :



Le MSC Magnifica propose des croisières de 10 à 14 nuits au départ de Hambourg en Allemagne, avec des escales à Kristiansand, Narvik, Longyearbyen, Honningsvag, Nordfjordeid, Moldefjord et Maloy entre autres, du 27 avril au 21 août 2022.



Le MSC Virtuosa , positionné au départ de Southampton au Royaume-Uni, offre d’une part des croisières vers le sud, mais aussi des croisières de 7 et 12 nuits avec des escales à Haugesund, Flåm, Olen, Maloy, Nordfjordeid et Moldefjord entre autres, du 13 mai au 3 septembre 2022.



