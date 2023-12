Cet été, les enfants sont les invités de CFC Croisières ! Découvrez les offres familles proposées par CFC Croisières durant les vacances d’été 2024.

Durant les vacances scolaires estivales, les enfants sont les invités de CFC Croisières. En effet, pas moins de cinq croisières à destination de l’Islande, de la Norvège, des îles Britanniques ou encore de la Côte Atlantique sont ouvertes aux familles avec enfants.



CFC Croisières développe son offre pour l’accueil des enfants et adolescents de 3 à 16 ans à bord de Renaissance durant l’été 2024. Ils sont les invités de CFC Croisières sur les 5 croisières présentées en détails ci-dessous (hors taxes portuaires), et un ensemble de programmes dédiés les attend à bord ! Le Club Enfants Les Gones prendra en charge les enfants de 3 à 12 ans en journée, avec le déjeuner inclus au restaurant buffet « Belle-Île ». Des activités seront organisées à bord, allant de la chasse aux trésors, aux jeux de sociétés, en passant par la présentation de la vie à bord par un officier. Des conférences adaptées aux plus jeunes en lien avec la destination seront données en journée, tandis que des films leur seront projetés en soirée au grand auditorium. Bien d’autres surprises les attendent à bord !

Islande, Terre de Feu et de Geysers RENAISSANCE partira du Havre pour une croisière en Islande du 14 au 28 juillet 2024. L’île volcanique aux paysages fascinants faits de geysers, sources chaudes, glaciers, cascades et fjords exceptionnels, est à découvrir depuis Seydisfjordur, Akureyri et Isafjordur ! Vos clients apprécieront le Perlan, dôme de verre rotatif offre une vue imprenable sur la capitale, Reykjavik, et l’église en béton Hallgrímskirkja, bâtie en 1945, dont la flèche atteint 74,5 mètres, ou bien préfèreront-ils se relaxer au Blue Lagoon ! Ils seront époustouflés par les incroyables paysages verdoyants des îles Féroé, dans lesquels se fondent les traditionnelles maisons aux toits en herbe que l’on retrouve dans la vieille ville de Tórshavn. Avant de mettre cap sur Belfast pour découvrir la Chaussée des Géants, Renaissance naviguera autour de la toute jeune île Surtsey, qui a atteint la surface de la mer en 1963, lors d’une éruption volcanique qui s’est terminée en 1967.



Soleil de Minuit et Cap Nord Qui n’a jamais rêvé de découvrir de vastes paysages côtiers et des fjords majestueux ? RENAISSANCE dévoile la Norvège du 28 juillet au 11 août 2024 au départ du Havre, depuis les villes côtières pittoresques aux maisons colorées, telles que Trondheim ; jusqu’au Cap Nord et ses impressionnantes falaises, où le célèbre soleil de minuit est une expérience à vivre : celle où la lumière du jour reste vive, même en pleine nuit. Sans oublier bien sûr les fjords époustouflants où vous profiterez des paysages verdoyants et des splendides cascades. Terre des Vikings et des Trolls, les contes et légendes y sont nombreux et l’accueil chaleureux des Norvégiens saura vous inviter à revenir.



Escapade estivale en Irlande et vers les Îles Britanniques RENAISSANCE embarque les familles pour une escapade inoubliable en Irlande et à travers les îles britanniques. Le voyage partira du Havre du 11 au 17 août 2024 et commencera par Belfast, offrant l’occasion de découvrir l’impressionnante Chaussée des Géants, ou bien de se replonger dans la tragique histoire du Titanic. L’escale à Liverpool invite à une immersion dans la culture anglaise en explorant le monde de l'art au Tate Liverpool et à la Walker Art Gallery. Enfin, à Holyhead (Anglesey), l’authenticité du château de Beaumaris saura charmer les croisiéristes, avant de profiter de la vue panoramique qu’offrent les sommets majestueux de Holyhead Mountain.

Trésors des Îles Britanniques RENAISSANCE embarque petits et grands au Havre pour une croisière enchanteresse à la découverte des plus belles îles britanniques et de l’Irlande, du 17 au 27 août 2024. La première escale aura lieu à Liverpool avant de mettre le cap sur Belfast, où vous vous laisserez surprendre par la façade majestueuse de l’hôtel de ville. À Stornoway, les l’histoire du château de Lews saura éveiller l’imaginaire des passagers, qui seront également captivés par les paysages exceptionnels des îles de Lewis, de Skye, de Mull et de Man. Ce périple exceptionnel se conclura par une dernière escale à Cork, où les échos de l'histoire maritime résonnent encore. Une aventure unique attend les croisiéristes, entre découvertes et émerveillements.



Escapade estivale sur la Côte Atlantique CFC Croisières a mis en place une escapade estivale le long de la côte Atlantique, depuis Le Havre jusqu’à Bordeaux, du 27 août au 1er septembre 2024 à bord de RENAISSANCE. Une aventure qui conduira les passagers à Portland, où le célèbre phare de Portland Bill et la majestueuse plage de Chesil Beach les attendent. À Brest, ils voyageront au cœur de l'histoire maritime au Musée national de la Marine et partiront à l’exploration de l’imposant château qui domine le port. Lorient est la porte d'accès idéale vers la superbe presqu'île de Quiberon et les plus beaux rivages bretons. Enfin, ils flâneront sur le charmant Vieux Port de La Rochelle, protégé par les tours de la Chaîne et Saint-Nicolas avant de plonger dans le monde sous-marin du célèbre aquarium de La Rochelle.



Conditions de l’offre Familles : Les enfants sont les invités de CFC Croisières Offre sous conditions : Hors taxes portuaires s’élevant à 199€ par enfant de 3 à 16 ans occupant une cabine avec deux adultes. Détails et conditions disponibles par téléphone auprès de notre service informations & réservations.

Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

www.cfc-croisieres.fr



