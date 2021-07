Challenge Tourisme Innov' 2021 : et les lauréats sont...

- 1er prix : BAK, Bakup, un médecin dans votre valise.



Cette solution met en relation les voyageurs (loisirs, affaires) et les expatriés avec les professionnels de santé locaux qui parlent leur langue à l’étranger. Elle prend la forme d’une application mobile pour les usagers et d’une plateforme pour les acteurs du tourisme.



- 1er prix : LA BULLE VERTE, éco-stations touristiques conçues sur-mesure autour des mobilités douces.



Modulables et sur-mesure, les Bulles Vertes s'adaptent à tout lieux et activités accueillant du public. Elles permettent de valoriser un territoire à partir de parcours-découverte préétablis, axés sur un tourisme d’expériences, de proximité, durable et inclusif.



- 2e prix : EDGAR SAS, le menu QR-code intelligent pour les restaurants.



Edgar permet de digitaliser le menu d’un restaurant dans la langue du client ainsi que le cahier de rappel client, d'améliorer la e-réputation de l'établissement et de proposer le paiement de l'addition et du pourboire, directement sur mobile. La solution est entièrement gratuite.



- 2e prix : KIDIWE, plateforme dédiée à la sortie scolaire physique et virtuelle.



Cette solution technique permet de réaliser des sorties culturelles virtuelles avec l’interaction d’un médiateur culturel. Elle offre également aux enseignent des recommandations de sorties pédagogiques virtuelles en lien avec le programme scolaire.



- ALMA HERITAGE, plateforme solidaire de réservation de séjours au cœur du patrimoine.



Alma Héritage permet de réserver des hébergements et des expériences exceptionnelles et bénévoles dans des lieux à caractère historique. Un pourcentage du montant de chaque réservation est reversé à des associations et fondations de protection du patrimoine.



- ARKAM GROUP, solution de désinfection par lumière ultraviolette de type C (UV-C), connue pour ses propriétés bactéricides, virucides et fongicides. Alternative sanitaire, économique, durable et environnementale à l'emploi classique de produits chimiques, l'exposition aux UV-C permet d'éradiquer 99,9% des micro-organismes, y compris les coronavirus.



- CRUNCHO, le guide de ville le plus complet au monde. Sur votre site web.



Cette technologie unique d'assemblage de contenus et de cartographie se décline en une suite de guides de destinations et de moteurs de recommandations personnalisées, spécialement conçus pour s'intégrer en marque blanche aux plateformes digitales de ses clients.



- MURMURATION, des indicateurs pour inventer le tourisme de demain



Basée sur l'utilisation de données multi-sources, la solution combine des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour donner une vision 360° du développement durable d’un territoire et permettre la mise en œuvre de politiques et de stratégies visant à maximiser la contribution positive du tourisme et à minimiser ses effets négatifs.



- OKAHINA SPOTS - Waveriding Solution, les premières destinations de surf autour d’une vague artificielle et écologique.



OKAHINA WAVE restaure la biodiversité des milieux aquatiques dégradés, une innovation greentech française qui permet aux territoires de créer de nouveaux spots de loisirs sportifs, sources de retombées touristiques et économiques et de rendre le surf accessible au plus grand nombre.



- PIMS, plateforme de pilotage des événements touristiques et des loisirs



Pims est une plateforme SaaS permettant aux organisateurs d'événements touristiques et loisirs de piloter leur activité. La centralisation des données (fréquentation, public) permet une exploitation rapide et efficace ainsi que le développement de nouveaux usages.



- Projet Espoir : HELIX - Vista Link, création de web-applications à 360° destinées à la promotion, la valorisation et l'attractivité des territoires, des ERP et des commerces.



La solution est livrée avec un CMS (Système de gestion de contenus) permettant d’ajouter des POI d’information depuis le back-office client ou depuis une base de données type Datatourisme.